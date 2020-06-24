Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bugün yayınlanan atama kararlarına göre olimpiyat ikincisi ve Dünya ile Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Müşavirliği'ne atandı.

AVRUPA VE DÜNYA ŞAMPİYONLUKLARI YAŞADI

Grekoromen güreşte dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan milli güreşçi Rıza Kayaalp, 1989 yılında Yozgat’ın Kavurgalı köyünde, 10 Ekim’de dünyaya geldi. 2011 yılında Avrupa Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanan güreşçi, 2012 ve 2013 yıllarında Avrupa Şampiyonası’nda da 120 kg.’da altın madalya kazandı. 2014-2019 yıllarında 130 kg.’da Avrupa Şampiyonluğu ünvanını korumayı başardı. 2009 ve 2010 yıllarında Dünya Şampiyonası’nda bronz madalya alan milli güreşçi, 2011 yılında 120 kg.’da, 2015, 2017 ve 2019 yıllarında 130 kg.’da altın madalya aldı. 2012 Londra Olimpiyatları’nda 120 kg.’da bronz madalya alan Rıza Kayaalp, 2016 Rio Olimpiyatları’nda 130 kg.’da gümüş madalya kazandı.

6 AY SPORDAN MEN CEZASI ALMIŞTI

Kayaalp, 2013 yılında Gezi eylemleri için ‘Ermeni işi’ demiş ve ‘ırkçılık’ nedeniyle 6 ay spordan men cezası almıştı. Kayaalp’in Twitter’dan yaptığı bir paylaşımda, “Ermenilere bıraktınız meydanı, Allah belanızı versin eylemci çapulcuları” diyen Kayaalp, FILA tarafından ırkçı paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle 6 ay spordan men cezası almıştı. Cezanın ardından paylaşımların kendisine ait olmadığını iddia etse de Kayaalp, konu hakkında yaptığı açıklamada, “Bu konu hakkında çok fazla konuşmak istemiyorum ama Twitter’dan attığım o mesaj, yakıp yıkanlara karşıydı” demişti.

RIZA KAYAALP KİMDİR?

Yozgat'ın Kavurgalı köyünde 10 Ekim 1989 tarihinde işçi ailenin 6. Son beşiği olarak dünyaya geldi. İlkokul eğitiminin ardından 2000 yılında Yozgat Güreş Eğitim Merkezi'nde Aydın Dal, Mustafa Doğan ve Mustafa Başer gözetiminde Grekoromen Stilde güreşe başladı.

İlk uluslararası madalyasını Yıldızlar kategorisinde 2005 Yılında Arnavutluk Tiran şehrinde 100 kiloda tüm rakiplerini yenerek Yıldızlar Avrupa Şampiyonu olarak kazandı.

Aynı yıl Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübüne transfer olarak Olimpiyat Şampiyonu olan Mehmet Akif Pirim'in gözetimde hem sporda hem de eğitim alanında hızla basamakları tırmanan Kayaalp 2006 yılında Lisesinden Mezun olduktan sonra, Aksaray Ünivers