Rize Ardeşen Nüfusu 2020 - 2021 | Ardeşen İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Rize Ardeşen Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Rize Ardeşen nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Rize Ardeşen nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Ardeşen ilçesinin bağlı bulunduğu Rize ilinde 344 bin 359 kişi yaşamaktadır. Rize ili 3835 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 383 (km²) si Ardeşen ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Rize Ardeşen nüfusu 30 bin 577 kişidir.

Rize Toplam Nüfusu Kaçtır?

344 bin 359 kişidir.

Ardeşen İlçe Nüfusu Kaçtır?

30 bin 577 kişidir.

Ardeşen Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

11 bin 818 kişidir.

Rize Ardeşen Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 30,9 olarak gerçekleşmiştir.

Ardeşen İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 40,988495 Enlem : 40,988495

Ardeşen İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Rize iline bağlı bulunan Ardeşen ilçesinin telefon alan kodu 0 464 şeklinde başlamaktadır.

Ardeşen ilçesinin bağlı olduğu Rize İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Ardeşen ilçesinin bağlı olduğu il olan Rize ilinin plaka kodu 53 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020