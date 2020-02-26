Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi soruşturmasında 3 tutuklama
Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesine ilişkin yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü soruşturmasında bugün adliyeye sevkedilen şüphelilerden 3’ü tutuklandı.
Makam odasında şehit edilen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi makam odasınada şehit edilmişti.
Bugün, Altuğ Verdi'nin şehit edilmesine ilişkin yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü soruşturmasında adliyeye sevkedilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.
Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 13'e çıktı.
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