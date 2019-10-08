Rize Emniyet Müdürünü vuran katil zanlısının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesine ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri kamuoyuna yansıdı. Görüntülerde Verdi'yi şehit eden katil zanlısı polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun emniyet koridorunda diğer polisler tarafından derdest edildiği anlar bulunuyor.

Rize'de 11 Aralık 2018 tarihinde yaşanan olayda, Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden ve personel müdürü Ercan Polat ile polis memuru Yiğitcan Köksal'ı yaralayan katil zanlısı Sarıcaoğlu'nun emniyet koridorlarında yakalandığı anları içeren görüntüler ortaya çıktı. Olaya ilişkin anlar emniyetin güvenlik kameralarına ve Foto Film Şube kameralarına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde Sarıcaoğlu'nun cep telefonu ve silahını göstererek teslim olduğu anlar ile derdest edildiği saniyeler bulunuyor. Foto Film Şube'nin çektiği görüntülerde ise olay anında koridorda yaşanan kargaşa anları, özel kalem odasında yaralanan emniyet görevlisine yapılan ilk yardım anları bulunuyor.

Kaynak: İHA