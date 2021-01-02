Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığına Serkan Kayalar, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Aslan, Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Engin Emen getirildi. Ataması gerçekleştirilen Engin Emen, Rize halkı tarafından araştırma konusu oldu. Peki Rize İl Milli Eğitim Müdürü Engin Emen kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İşte merak edilen detayla...

ENGİN EMEN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

1968 yılında Giresun’un Görele ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Giresun’da tamamladı.1988 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ni tamamlamasının ardından Erzincan’a öğretmen olarak atandı.

1994 senesinde Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Yöneticiliği ve Denetçiliği Bölümü’nü kazandı. 1998 yılında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Yöneticiliği ve Denetçiliği Bölümü’nden mezun olup, Müfettiş yardımcısı görevi almak üzere Niğde iline ataması gerçekleştirildi. İlköğretim okulları için Müfettiş Yeterlilik Sınavını kazanarak İlköğretim Müfettişi oldu.

2003-2009 yılları arasında Niğde Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yerine getirdi. Aynı dönemde Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ‘Eğitim Öğretim Programları Bölümü’nde yüksek lisans yaparak Tezli Yüksek Lisans Programını tamamladı. 53 yaşındaki Engin Emen, evli ve iki çocuk babasıdır.

Görev aldıkları iller sırasıyla şu şekildedir: 2009-2015 yılları arasında İstanbul’da Müfettiş olarak, 2015 -2020 yılları arasında Sinop’ta Müfettiş olarak görev yaptı. 07.09.2020 tarihinde Rize İl Milli Eğitim Müdürü olarak görevlendirildi.