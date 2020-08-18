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  3. Rize İl sağlık Müdürlüğü açıkladı! 3 köy karantinaya alındı

Rize İl sağlık Müdürlüğü açıkladı! 3 köy karantinaya alındı

Rize İl sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada koronavirüs tedbirleri kapsamında üç köyün karantinaya alındığı belirtildi.

Rize İl sağlık Müdürlüğü açıkladı! 3 köy karantinaya alındı

Rize'de, yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) nedeniyle alınan tedbirler kapsamında üç köy karantinaya alındı.

Rize Sağlık Müdürlüğünden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Güneysu ilçesine bağlı Kibledağı, Gürgen ve Başköy köylerinin, mevcut koronavirüs vakalarının yoğun filyasyon çalışmalarına ve önlemlere karşın diğer ilçe ve beldelere nazaran daha yüksek olması nedeniyle karantinaya alındığı belirtildi.

Rize İl sağlık Müdürlüğü açıkladı! 3 köy karantinaya alındı

KARANTİNA PERŞEMBE GÜNÜ BAŞLAYACAK

Söz konusu karantina uygulamasının 20 Ağustos Perşembe günü saat 12.00 itibarıyla başlayacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vaka artış hızı tamamen kontrol altına alınana dek devam edilecektir. Bu kapsamda söz konusu bu yerleşim yerlerine giriş çıkışlar denetime tabi tutulup gereksiz giriş çıkışlara izin verilmeyecektir. Yine söz konusu muhtarların yardımı ve camilerimizden anonslar da yapılarak sağlık ekiplerimizce tek tek bütün evlerde semptom sorgulaması yapılacak. En ufak bir semptomu olan kişiye derhal müdahale edilerek söz konusu ev veya evler ayrıcalıklı olarak da izole edilecektir.”

Rize İl sağlık Müdürlüğü açıkladı! 3 köy karantinaya alındı

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Açıklamada, ayrıca çok ciddi ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkışların da ciddi anlamda sınırlandırıldığının altı çizildi.

Rize İl sağlık Müdürlüğü açıkladı! 3 köy karantinaya alındı

Berkem Temizel
Gece Editörü


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