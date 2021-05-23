AK Parti'nin Rize milletvekillerinden Muhammed Avcı'nın hayatı, internet kullanıcıları tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Rize'ye ziyareti sırasında yaşanan olumsuz durumun büyümesi üzerine değerlendirmelerde bulunan Avcı, açıklamaları nedeniyle Twitter'da gündem oldu. Bunun üzerine, Rize Milletvekili Muhammed Avcı kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Muhammed Avcı neden Twitter'da TT oldu? soruları da en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. İşte detaylar...

RİZE MİLLETVEKİLİ MUHAMMED AVCI KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

Kemal ile Meryem Sevim çiftinin çocuğu olarak, 1980 yılında, Rize'de dünyaya gelen 41 yaşındaki Muhammed Avcı, ilkokulu Rize'dekş Atatürk İlkokulunda, ortaokul ve liseyi Rize İmam Hatip okulunda, yüksek öğrenimini ise Celal Bayar Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde, Tarih bölümünde tamamladı.

2004 yılında Amasya’da vatani görevini kısa dönem olarak tamamladıktan sonra ticarete atıldı.

2009 yılında 3. olağan kongre ile birlikte Ak Parti İl Yönetim Kurulu’na seçildi.

Bir dönem Tanıtım ve Medyadan Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.

4. olağan kongre ile birlikte Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Başkan yardımcılığı görevine getirilen ve Mart 2014 yerel seçimlerinde İl Genel Meclis Başkanlığına aday olmak için bu görevinden istifa eden Avcı, çeşitli sivil toplum örgütlerinde görev almaktadır.

Ak Parti 27. dönem Rize 3. sıra milletvekili adayı olan Avcı, 7 Temmuz 2018 tarihinden beri Rize Milletvekili görevini sürdürmektedir.

MUHAMMED AVCI NEDEN TWİTTER'DA TT OLDU?

AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu. Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yöneltilen bir sorunun üzerine bölgede yaşanan gerginlik, siyasetin gündemini meşgul eden konular arasında yerini aldı.

Rize'de kalabalık bir grup tarafından karşılanan İYİ Partililere, bölge sakini tarafından yöneltilen 'Siz PKK'yla, terörle, CHP ile iş birliği yapmadınız mı?' sorusunu değerlendiren AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, kişisel sosyal medya hesabında şu ifadelere yer verdi:

"Günlerdir provakasyon peşindeler! Rize'ye diğer illerden toplama adeta tahrik gücü kalabalıklarla geliyorlar, adında da esnaf ziyareti diyorlar.

Cumhurbaşkanının memleketinde denenecek her oyun, oyun kurucuları mahcup eder. Burası Rize, laf ettirmeyiz Reis'e"