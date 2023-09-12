Rize Şehir Hastanesi’nin deniz dolgusunda sona geliniyor

Rize'de deniz dolgusu üzerine yapılacak olan Şehir Hastanesi'nin dolgu çalışmalarında sona geliniyor.

Rize'nin Taşlıdere ve Hamidiye mahalleleri arasında 340 bin metrekarelik alan üzerine yapılacak olan Rize Şehir Hastanesinin dolgu inşaatında sona doğru gelindi. Dolgu inşaatının tamamlanmasının ardından üst yapı çalışmaları için ihale yapılacak. Yapılacak olan ihale kente gelecek olan Sağlık Bakanı yardımcısı tarafından takip edilecek.

"Kısa bir süre içerisinde dolgu kısmı teslim edilecek"

Dolgu inşaatının az kaldığını yaklaşık 1 buçuk ay içerisinde tamamlanacağını ifade eden Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, "Rize Şehir Hastanesinin dolgu inşaatı tamamlanmak üzeredir. Zannediyorum kısa bir süre içerisinde dolgu kısmı teslim edilecek. Dolgu kısmı teslim edildikten sonrada ihale süreci başlayacak. Bir inşaat ve emlaktan sorumlu sağlık bakan yardımcımız bu çalışma ile ilgili buraya gelecek. İhale süreci de onun ardından sürecek. Hastane süreci kendi seyrinde ilerliyor. Dolgusu önemli kısımdı. Dolgusunun çok ciddi bir eksiği kalmamış. Belki de 1-1,5 ay içerisinde teslim edilecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)