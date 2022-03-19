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Rize sevdalıları "İkizdereliler Buluşuyor" sloganıyla, Üsküdar'da bir araya geldi!

Rize İkizdere Dernek Başkanı Süleyman Durmuşoğlu'nun başkanlığında yapılan istişare toplantısı, "İkizdereliler buluşuyor" sloganıyla, İstanbul Üsküdar'da bir araya geldi. Gerçekleştirilen toplantıda istişareler ve durum değerlendirmeleri yapıldı.

Rize sevdalıları "İkizdereliler Buluşuyor" sloganıyla, Üsküdar'da bir araya geldi!

Rize İkizdere sevdalıları, ilçenin dernek başkanı Süleyman Durmuşoğlu organizasyonuyla gerçekleştirilen "İkizdereliler buluşuyor" toplantısında bir araya geldi. Hava koşullarının olumsuz olmasına rağmen üye ve katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği toplantıda gurbetteki Rize ve İkizdereliler bir araya gelerek hoş ve keyifli sohbet yapma imkanını yakaladılar. Gerçekleştirilen toplantıya, İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz, Milletvekili Bozkurt Yaşar Öztürk, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, ,Zekeriya Şanlıer, Üsküdar Belediyesi Başkan Yardımcısı ve Ekşioğlu Vakfı Başkanı Süleyman EKŞİ, Kanaat Önderi Mahmut Ekşi, Osman Kan Hudut Sahilleri Sağlığı Genel Müdürü, İlyas Tekin Vaneli Milli Eğitim Müdürü, Kadem EKŞİ İstanbul Kızılay Başkanı, Prof. Dr. Abdullah KARAMAN katılım sağladılar

Rize sevdalıları İkizdereliler Buluşuyor sloganıyla, Üsküdar'da bir araya geldi!

HİZMETLER SIRALANDI, İKİZDERELİLER HOŞNUT OLDU

Gerçekleştirilen gecenin açılış konuşmasın yapmak üzere İkizdere Dernek Başkanı Süleyman Durmuşoğlu kürsüde hemşehrilerine seslendi. Konuşmasına teşekkürlerini sunarak başlayan dernek başkanı Durmuşoğlu, "Bu güzel ve güzide topluluğu bir arada görmek bize mutluluk veriyor  ayrıca bu güzel yeri bize tahsis eden Üsküdar'ımızın değerli Belediye Başkanı Sayın Hilmi Türkmen beyefendiye teşekür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Yine bu organizasyonda fedakarca emek veren İkizdere yönetim kurulundaki arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum siz değerli katılımcılara da bizi yalnız bırakmadığınız için sizlere de çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullanarak sözlerine devam etti.

Rize sevdalıları İkizdereliler Buluşuyor sloganıyla, Üsküdar'da bir araya geldi!

Durmuşoğlu yaptığı konuşmada, hayata geçirilen ve geçirilecek olan hizmetleri sıralarken, toplantıda bulunan üyelerin yüzlerindeki tebessüm dikkat çekti. "Bu toplantıdaki amacımız İkizdere'mizin kaymakamlığı, belediye başkanlığı ve il genel meclisinin yapmış olduğu ve yapmayı düşündüğü projeler hakkında bize bilgi vermeleri ve bizimde bu çalışmalara ne gibi katkı sağlayabileceğimizi görüşmek ve bilgi sahibi olmaktır. Yine ayrıca İkizdere Derneği olarak yapmayı planladığımız çalışmalar hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum."

Rize sevdalıları İkizdereliler Buluşuyor sloganıyla, Üsküdar'da bir araya geldi!

"İkizdere Kaymakamlığı ve belediyesiyle ortak  çalışmalarda bulunarak ilçemizi turizm cazibesi merkezi haline getireceğiz. Ayrıca başarılı öğrencileri ilk öğretimden itibaren destekleyecek, İkizderemizde belirli zamanlarda festivaller düzenleyeceğiz. Atıl durumdaki köy okullarını, köy yararına misafirhane köy evi olarak projelendirerek  hizmete sunacağız. Aktif sosyal medya hesapları kurup, ilçemizin güzelliklerini tüm Türkiye'nin erişimine sunacağız, ayrıca önümüzdeki ramazan  dolayısıyla İkizdere ve İkizdere dışındaki ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi veya alışveriş kartı ulaştırmak en büyük hedefimiz" ifadelerine yer veren Durmuşoğlu, konuşmasının sonunda katılımcılara teşekkür ederek, kürsüyü İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz'e bıraktı.

Rize sevdalıları İkizdereliler Buluşuyor sloganıyla, Üsküdar'da bir araya geldi!
Kürsüde konuşmasını yapmak üzere katılımcılara seslenen İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz, yaptığı konuşmada, gurbetteki İkizdere sevdalılarıyla bir araya gelmenin mutluğunu yaşadığını belirterek üç yıl boyunca ve bundan sonra İkizdere'ye yaptığı ve yapacağı proje ve hizmetlerle ilgili bilgi verdi. Konuşmasında gelecekte yapmayı planladıkları 2.mgw lık hes ve jeotermik projeleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi. İkizdere'nin gelişimi ve büyümesine katkı sunmaları ve ilçenin turizmde canlanması için özellikle İkizdereli iş adamlarını yatırıma davet etti. Başkan Karagöz, konuşmasının sonunda toplantının oluşumuna katkı sunan herkese ve katılan tüm üyelere teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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