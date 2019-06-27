Rize Valiliği’nden çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada cuma gününden itibaren etkisini göstermesi beklenen şiddetli yağışların sel ve heyelana neden olabileceği uyarısında bulunurken, Rize Valiliği de bu uyarıyı tekrarladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Doğu Karadeniz'in kıyı illerinde (Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin) yarın ve hafta sonu çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağışların beklendiğini bildirerek sel ve heyelan uyarısında bulundu.

MGM, cuma gününden itibaren etkisini göstermesi beklenen şiddetli yağışların sel ve heyelana neden olabileceği uyarısında bulunurken, Rize Valiliği de uyarıda bulunarak, "Meteorolojiden alınan değerlendirmelere göre; ilimiz, Karadeniz üzerinden gelen yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin edilmekte olup, il genelinde Cuma sabah saatlerinden itibaren başlaması tahmin edilen yağışların Cumartesi ve Pazar günleri çok kuvvetli (76-100 kg/m2) ve yer yer şiddetli (100-200 kg/m2) olması ve yağışların Pazar gece geç saatlere kadar devam etmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar vb.) karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA