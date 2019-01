Rize Valisi Çeber: “Rize’nin kalkınması için her projenin destekçisiyiz”

Rize Valisi Kemal Çeber, "Rize'nin her anlamda gelişip güçlenmesi için Rize Ticaret Borsası önemli bir misyonu yerine getirmektedir. Her zaman ifade ettiğim gibi, Rize'nin kalkınması ve gelişmesi için taş üstüne taş konulacak her projenin destekçisi olacağız" dedi.

Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Ticaret Borsasını ziyaret ederek yapılan çalışmalar ve çay sektörü hakkında RTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erdoğan, Meclis Başkanı Resul Okumuş ve yönetim kurulu meclis üyelerinden bilgi aldı. Ziyarette Vali Çeber, Borsa binasını gezerek birimlerin ne iş yaptıklarını yerinde inceledi. Sonrasında Borsanın Yönetim Kurulu toplantısına katılarak çay sektörü hakkında yönetim kurulu üyeleriyle görüşme gerçekleştirdi.

Toplantıda bir konuşma yapan Vali Çeber, "Rize ve çayın sorunlarını ve yaptığınız çalışmaları sizlerden dinledim. Bu ile hizmet edeceksem Rize ile ilgili çok bilgi almam gerekiyor. Rize'ye ilk geldiğimde birçok yatırımın burada yapılmadığını gördüm. Ayrıca Rize, personel tarafından en az talep edilen üç ilden biri olmuş. Bu imajı değiştirmemiz gerekiyor. İnsanlar burayı niye tercih etmiyor? Tabi ülkemizin ve Rize'nin vazgeçilmezi çaydır. Çayla ilgili sizlerden birçok bilgi aldım. Diğer kurumlardan da aldım. Çay sektörünü geliştirmeliyiz. Dünyada çay üreten ülkeler çayı sadece içecek olarak pazarlamamışlar. Çaydan birçok ürün elde etmişler. Ülkemizin yakın zamanda Didi gibi soğuk çayla yakaladığı çıkışı sürdürmesi, çayla ilgili ürün çeşitlendirmesi yapması lazım. Sayın Cumhurbaşkanımız Rize'ye çok değer vermektedir. Sanırım Rize'nin bana aktardığınız sorunları Cumhurbaşkanımıza yeterince iyi aktarılmamış. Aktırılsa ivedilikle bu sorunlar çözülür. Allah devletimize zeval vermesin her şey halledilecektir. Rize'nin her anlamda gelişip güçlenmesi için Rize Ticaret Borsası önemli bir misyonu yerine getirmektedir. Her zaman ifade ettiğim gibi, Rize'nin kalkınması ve gelişmesi için taş üstüne taş konulacak her projenin destekçisi olacağız" dedi.

"Çay sektörünün yarısı batma noktasına gidebilir"

Devletin dikkatini çay sektörüne çekmenin önemini vurgulayan Rize Ticaret Borsası (RTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erdoğan, "Çayla ilgili sorunlarımızı devletin bütün kademelerindeki yöneticilere ilettik. Devlet yöneticileri çayla ilgili bilgiye ihtiyaç duyduklarında genellikle Çaykur'dan alıyor. Çaykur'da bürokrasinin içinde olduğu için devlete sorun yansıtmak istemiyor. Devletin yetkilileri çay sektörüne gerekli destekleri sağladıklarını söylüyorlar. Devletin verdiği destek çay sektörünün iki kısmı için oluyor genellikle. Sonuç olarak bu gidişle özel sektör bir bitişe doğru gidiyor. Bunu söylemek istemiyorum ama önümüzdeki çay sezonu çok kötü geçecek. Sektörün yarısının batma noktasına gidebilir. Bunun önüne geçebilmek için sektörün sorunlarının acil çözülmesi gerekiyor" diye konuştu.

Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye'nin kendi kendine yetebilen nadir ürünü çaydır. Ülkemiz için temel gıdadır. 2 milyar dolarlık bir işlem hacmi olan bu sektörün ivedi bir şekilde yapısal bir düzenlemeye ihtiyacı vardır. 2000 yıllarında çay sektöründe 460 çay firması varken düşe düşe bu sayı 2019 yılında 160 çay firmasına düşmüştür. Sektörün tekrar toparlanabilmesi ve tamamen batmaması için çay sektöründe yapısal düzenleme getirecek bir çay kanunun çıkarılması gerekiyor. Bakanlığa gönderilmiş kanun teklifinin takibini yapıyoruz ve bir an önce çıkmasını bekliyoruz. Çay sektöründeki sorunlarının çözülmemesi ülkemize 1 milyon 800 bin lira gelir kaybettiriyor. Gelin bu sorunları çözelim bu para ülkemizde bizim insanımızda kalsın. Ülkemiz bölgemiz ilimiz gelişsin."

Kaynak: İHA