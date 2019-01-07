Rize Valisi Kemal Çeber: "Salarha Tüneli Ciddi Bir Mühendislik Eseri"

Rize Valisi Kemal Çeber, Karayolları 10. Bölge Müdürlüğünce projelendirilen ve devam etmekte olan yatırımları yerinde inceledi.

Rize Valisi Kemal Çeber, beraberinde Karayolları 10. Bölge Müdürü Selahattin Bayramçavuş ve Karayolları 103. Şube Şefi Ercan Çiçek ile birlikte Rize de devam etmekte olan Karayolları projelerini yerinde inceledi ve yatırımlar hakkında Bölge Müdürü Bayramçavuş'tan ve diğer yetkililerden bilgiler aldı.

Vali Çeber, ilk olarak Çayeli-Kaptanpaşa yolundaki çalışmaları yerinde inceledi. Ardından sırasıyla Rize-Güneysu Karayolu, Salarha Tüneli şantiye alanı, Rize Güney Çevre Yolu ve Rize-Kalkandere il yolunda incelemelerde bulundu.

Vali Çeber, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada; Rize'nin coğrafi yapısı gereği dar bir kıyı şeridine sıkıştığını belirterek, "Bildiğiniz gibi Rize, coğrafi yapısı gereğince dar bir kıyı şeridine sıkışmış durumda. Planlanan bu yollar sayesinde şehir güney yönünde genişleme şansını yakalayacak. Bu yönüyle çok iyi düşünülmüş ve planlanmış yatırımlar" dedi.

Salarha Tünelinin tamamlanmasıyla Salarha Vadisi ile Rize arasındaki mesafenin 9 km daha kısalacağını belirten Vali Çeber, "2900–3000 metre uzunluğunda çift tüp şeklinde yapılmakta olan tünelin tamamlanması için son 400 metre kaldı. İnşallah en kısa sürede bu projede tamamlanacak ve Rize, Salarha Vadisi'ne açılma şansını yakalayacak. Tünelin tamamlanması ile trafikte de ciddi rahatlamalar sağlanacak, bu anlamda Salarha Tüneli, ciddi bir mühendislik eseri" dedi ve tünelin inşasında iş güvenliğine büyük önem verdiğini söyledi ve projenin kazasız belasız bir şekilde en yakın zamanda tamamlanması temennisinde bulundu.

Güney Çevre Yolu ve Rize-Kalkandere İl Yolu hakkında da değerlendirmelerde buluna Vali Çeber, "Her iki projede şehre büyük bir rahatlık sağlayacak, nefes aldıracak. Şehrin arka hinterlantta ulaştırarak genişleme şansını yakalayacak. Halı hazırda devam eden bu yollar tamamlanınca Rize'nin turizmine de büyük hizmet verecektir. İnşallah bu yolların açılışını yapmak ta bize nasip olur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA