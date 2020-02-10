Rize yarın okullar tatil mi? sorusu Rizeliler tarafından internet üzerinde araştırılmaya başlandı. 11 Şubat'ta Rize'de okulların tatil edilip edilmediği veli ve öğrenciler tarafından merak ediliyor. Konu üzerine internette arama yapılıyor. Peki Rize yarın okullar tatil mi? 11 Şubat Rize okullar tatil mi? Ayrıntılar haberimizde...

11 ŞUBAT RİZE OKULLAR TATİL Mİ?

Rize Valisi Kemal Çeber, sosyal medyadan öğrencilerin kar tatili taleplerini geri çevirmeyerek Rize'de kar nedeniyle okulların 2 gün tatil edildiğini duyurmuştu. Rize'de 11 Şubat Salı günü de okullar tatil olacak.