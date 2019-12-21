Rize'de 2,5 ton hamsi, 2 saatte tükendi

RİZE'de, düzenlenen Hamsi Festivali'nde ikram edilen 2,5 ton hamsi, 2 saatte tükendi.

Rize Belediyesi tarafından sahil etkinlik alanında düzenlenen 5'inci Hamsi Festivali, büyük ilgi gördü. Festival alanına sabah erken saatlerde kurulan 15 mangalda hamsiler pişirilmeye başladı. Vatandaşlar hamsi ekmek yiyebilmek için mangallar önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı festivalde, 2,5 ton hamsi, vatandaşlar tarafından 2 saatte tüketildi.

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Kaynak: DHA