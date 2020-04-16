  1. WEB TV

  2. GÜNDEM

  3. Rize'de akıl almaz cinayet! Sevdiği kadını önce kurşunladı sonra boğazını kesti

Rize'de akıl almaz cinayet! Sevdiği kadını önce kurşunladı sonra boğazını kesti

Rİze'nin Fındıklı ilçesinde Savaş Dalançıkar (36) isimli kişi saplantı derecesinde aşık olduğu Gamze Pala (44) isimli kadına silahlı saldırıda bulundu.Saldırıda kadının yara almadığını görünce cebinden bıçağını çıkaran Dalançıkar, Pala'nın boğazını keserek öldürdü.

Enerji Bakanı Fatih Dönmez açıkladı: ''BOREL yarın satışa çıkıyor!''Enerji Bakanı Fatih Dönmez açıkladı: ''BOREL yarın satışa çıkıyor!''

Emlak şirketinin ismi ''Korona'' olunca başına gelmeyen kalmadı!Emlak şirketinin ismi ''Korona'' olunca başına gelmeyen kalmadı!

Kızılay Başkanı Kerem Kınık'tan Ramazan'a ilişkin açıklamaKızılay Başkanı Kerem Kınık'tan Ramazan'a ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki güncel koronavirüs haritasını açıkladı!Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki güncel koronavirüs haritasını açıkladı!

 

16 Nisan 2020 Perşembe 09:29

VİDEOYA YORUM KAT

Benzer Videolar
Rize'de akıl almaz cinayet! Sevdiği kadını önce kurşunladı sonra boğazını kesti
Rize'de akıl almaz cinayet! Sevdiği kadını önce kurşunladı sonra boğazını kesti
TEM'de korkutan kaza! Bariyerlere ok gibi saplandı
TEM'de korkutan kaza! Bariyerlere ok gibi saplandı
Hava durumu (16-17-18 Nisan 2020) Hava sıcaklıkları azalıyor!
Hava durumu (16-17-18 Nisan 2020) Hava sıcaklıkları azalıyor!
Kütahya'da kumar baskını! 44 bin 100 liralık ceza kesildi
Kütahya'da kumar baskını! 44 bin 100 liralık ceza kesildi
Beylikdüzü'nde korkutan kaza!
Beylikdüzü'nde korkutan kaza!
Türk gurbetçiler "Alman usulü" cenaze definine isyan etti
Türk gurbetçiler "Alman usulü" cenaze definine isyan etti
Enerji Bakanı Fatih Dönmez açıkladı: ''BOREL yarın satışa çıkıyor!''
Enerji Bakanı Fatih Dönmez açıkladı: ''BOREL yarın satışa çıkıyor!''
3 günde 10 bin 26 TL ceza alan dilenci uslanmadı: "Yine dileneceğim"
3 günde 10 bin 26 TL ceza alan dilenci uslanmadı: "Yine dileneceğim"
Emlak şirketinin ismi ''Korona'' olunca başına gelmeyen kalmadı!
Emlak şirketinin ismi ''Korona'' olunca başına gelmeyen kalmadı!
Şişli'de dev operasyon! 5 binin üzerinde kaçak test kiti ele geçirildi
Şişli'de dev operasyon! 5 binin üzerinde kaçak test kiti ele geçirildi