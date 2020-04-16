Rize'de akıl almaz cinayet! Sevdiği kadını önce kurşunladı sonra boğazını kesti
Rİze'nin Fındıklı ilçesinde Savaş Dalançıkar (36) isimli kişi saplantı derecesinde aşık olduğu Gamze Pala (44) isimli kadına silahlı saldırıda bulundu.Saldırıda kadının yara almadığını görünce cebinden bıçağını çıkaran Dalançıkar, Pala'nın boğazını keserek öldürdü.
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16 Nisan 2020 Perşembe 09:29
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