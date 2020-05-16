Rize'de akıl almaz olay! 8 yavru köpeğe baktı diye akrabalarının saldırısına uğradı

Rize merkeze bağlı Çiftekavak mevkiinde bir kadının 8 yavru sokak köpeği mahallede beslemesinden rahatsız olan yakınları Rize Belediyesi ekiplerini arayarak şikayetçi oldu. Belediyenin Veteriner ekiplerinin köpekleri almaya geldiği sırada akrabalar arasında yeniden tartışma çıktı. O anlar kameraya böyle yansıdı.