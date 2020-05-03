Rize'de baharla canlanan doğa görsel şölen sunuyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den önemli açıklamalar

Bakan Kasapoğlu: 76 ildeki yurtlarda 28 bin 700 vatandaş karantinada

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeşilköy ve Sancaktepe hastaneleri ile ilgili paylaşım