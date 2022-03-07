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Rize'de can pazarı! Okul servisi, park halindeki TIR'a çarptı: 1 ölü, 3'ü ağır 13 yaralı

Rize'de okul servisinin park halindeki TIR'a çarpması sonucu araçta servis görevlisi olarak çalışan Fatma Bıyık hayatını kaybetti, 3'ü ağır 13 kişi yaralandı.

Rize'de can pazarı! Okul servisi, park halindeki TIR'a çarptı: 1 ölü, 3'ü ağır 13 yaralı

Alınan bilgilere göre kaza Portakallık Mahallesi sahil yan yolda meydana geldi.  Güneysu ilçesinden merkeze öğrenci  taşıyan İsmail Bıyık hakimiyetindeki 53 DR 986 plakalı okul servisi, bilinmeyen nedenle park halindeki 34 TN 6301 plakalı TIR'a çarptı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine  112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 3'ü ağır 13 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Rize'de can pazarı! Okul servisi, park halindeki TIR'a çarptı: 1 ölü, 3'ü ağır 13 yaralı

ŞOFÖRÜN ANNESİ HAYATINI KAYBETTİ

Araçta servis görevlisi olarak çalıştığı belirtilen yaralılardan Fatma Bıyık, tedavi için kaldırıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Bıyık'ın şoför İsmail Bıyık'ın annesi olduğu belirtildi.  

Rize'de can pazarı! Okul servisi, park halindeki TIR'a çarptı: 1 ölü, 3'ü ağır 13 yaralı

2 ÖĞRENCİNİN SAĞLIK DURUMLARI CİDDİ

Kazada yaralanan öğrencilerden 2'sinin ise sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Rize AFAD Müdürü Salih Avcı, Rize Emniyet Müdür Yardımcısı Zeki Özkan, Rize İtfaiye Müdürü Uğur Minder, bölgeye gelerek kaza yerinde incelemelerde bulundu.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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