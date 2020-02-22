Rize’de çatı katında çıkan yangın paniğe yol açtı

Rize'nin Pazar ilçesinde çıkan baca yangını vatandaşların panik yapmasına neden oldu.

Rize'nin Pazar ilçesi Karadeniz Caddesi'ndeki 7 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangında maddi hasar oluştu. 80 Numaralı apartmanın çatı katında başlayıp bitişiğindeki iki binaya da sıçrayan yangın Kaçkar Bölge, Pazar ve Ardeşen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 1 saatlik çalışma sonrası tamamen kontrol altına alındı.

Yangının baca çıkışındaki kızışmadan kaynaklandığı ifade edildi.

Kaynak: İHA