Rize’de çatı katında çıkan yangın paniğe yol açtı
Rize'nin Pazar ilçesinde çıkan baca yangını vatandaşların panik yapmasına neden oldu.
Rize'nin Pazar ilçesinde çıkan baca yangını vatandaşların panik yapmasına neden oldu.
Rize'nin Pazar ilçesi Karadeniz Caddesi'ndeki 7 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangında maddi hasar oluştu. 80 Numaralı apartmanın çatı katında başlayıp bitişiğindeki iki binaya da sıçrayan yangın Kaçkar Bölge, Pazar ve Ardeşen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 1 saatlik çalışma sonrası tamamen kontrol altına alındı.
Yangının baca çıkışındaki kızışmadan kaynaklandığı ifade edildi.
Kaynak: İHA
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