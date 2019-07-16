Rize’de Demokrasi ve Milli Birlik etkinliği düzenlendi

Rize'de 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen yürüyüşte yüzlerce kişi tekbir getirerek çalınan mehter marşlarıyla meydana yürüdü.

15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle Rize Valiliği ve Rize Belediyesi'nin işbirliğiyle ilimizde yatsı namazının ardından yürüyüş düzenlendi. Rize Sahil Camii'nden başlayan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü" yürüyüşü Tuzcuoğlu Memişağa Parkında son buldu. Yüzlerce kişinin eşlik ettiği yürüyüşte metrelerce uzunluktaki Türk bayrağı vatandaşlar tarafından kilometrelerce taşındı.

Yürüyüşe Rize Valisi Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin, Ak Parti Rize İl Başkanı İshak Alim, MHP İl Başkanı İhsan Alkan, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Alb. Hakan Dedebağı, İl Genel Meclis Başkanı İbrahim Türüt, Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Sema Yağcıtekin ve yönetimi, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yürüyüşün ardından Memişağa Parkı'nda Kur'an-ı Kerim okunuşu ile başlayan anma günü, Rize İl Müftülüğü tarafından okunan ilahiler, öğrenciler tarafından okunan şiirler ve günün anlamına yönelik protokol konuşmalarıyla gece boyu devam etti.

Günün anlam ve önemine yönelik alanda toplanan kalabalığa hitap eden Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin burada yapmış olduğu konuşmasında; "Bu millet tarihinde yetim kalmıştır kalabilirde, öksüz kalmıştır kalabilir de, ama hiçbir zaman köksüz kalmadı. Her zaman köklerine genlerine sahip çıkmış bir milletiz. Bu bağlılık bizleri buralara kadar getirmiştir. Şanlı tarihimizde çok destanlar dinledik, okuduk, nice yiğitlerimizi duyduk okuduk belki bunları anlayamadık ancak 15 Temmuz'da nice yiğitler tankın, silahların önüne atladılar, helikopterlere saldırdılar ve biz bunu sadece okumadık canlı yaşandığına şahit olduk gördük anladık. Bu milletin neler yapabileceğini dünyaya gösterdik. Bu şuurla beraber birlik beraberliğimiz daim olsun. Bu coğrafyada ya lider olacaksınız yada köle olacaksınız. Bizler lider olmayı seçtik ve bu yolda yürümeyi tercih ettik. Tarihimizde atalarımızdan da hep bunu gördük" dedi.

Vali Kemal Çeber ise konuşmasına, "Vatan için ölmek ise kaderim, böyle kaderin ellerinden öperim" sözleriyle konuşmasına başlayarak konuşmasına şu ifadelerle devam etti; Üç yıl önce bu tarihte, bu saatlerde, Ülkemizde hak ile batılın, iman ile inkarın, mazlum ile zalimin mücadelesini hep birlikte verdik. Bu ülkede gelebilecekleri en büyük mevkilere gelen gafiller bu ülkeye savaş açtılar. Onlar uzaktan kumanda ediliyorlardı. O gafilleri yüce Rabbimin adaletine havale ediyorum. Yaşanan bu hadiselerden ders almamız lazım. Biz millet olarak yüzlerce yıldır İslamiyetin sancaktarlığını yaptık, bugün gururla halen yapıyoruz ve yapmaya da devam ederek mazlumun yanında olacağız. Allah bu millete bir daha böyle kara günler yaşatmasın" dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü nöbeti İl Müftüsü İsmail Yalçın'ın yapmış olduğu dua ve saat 00.13'te ilimizde tüm camilerden okunan salalarla son buldu.

Kaynak: İHA