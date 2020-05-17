Rize'de dronla maske denetimi sürüyor

RİZE'de koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen sokağa maskesiz çıkma yasağı, polis ekiplerince dronla havadan denetleniyor. Rize Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, kurallara uymayanlara 3 bin 150 lira cezai işlem uygulanacağını belirtti.

İl Pandemi Kurulu'nun aldığı kararla Rize'de sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı. Polis ve zabıta ekipleri, Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri üzerinde maske takılıp takılmadığı ve sosyal mesafeye uyulup uyulmadığını denetledi. "Maskemle güvendeyim" adı verilen denetimlerde polis ekipleri de dronla kontrollerde bulundu.

Rize Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirterek, kurallara aykırı davrananlara da cezai işlem uygulandığını söyledi. Gökduman, "Alınan kararın etkin bir şekilde uygulamasını sağlamak amacıyla arkadaşlarımız drone ile havadan denetimlerini yapıyor. Bu biz tespitleri yaptıktan sonra maske takmayan, yanlış takan ve sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlarımıza cezai işlem uygulayacağız. İlimizde alınan kararlara vatandaşlarımız uyuyor. Vatandaşları bu konuda uyarılarımızı yapıyoruz. Uymayanlara 3 bin 150 lira idari ceza işlem uygulanacaktır" dedi.

'İNSANLAR ÖLMEYİ BAYILMAK ZANNEDİYOR'

Kent sakini İbrahim Tabak, salgında insanların kendi için tedbir alması gerektiğini vurgulayarak, "Bu uygulamaya gerek yok. İnsanlar kendileri için önem almalı. İnsanlar ölmeyi bayılmak zannediyor galiba. Kurallara hepimiz uymalıyız" diye konuştu.

Maskesiz sokağa çıkma yasağının yerinde bir karar olduğunu savunan Hasan Kutlu da, "Çok doğru bir karar. İnsanların daha dikkatli olması gerekiyor. Kendi sağlığımız için kuralla uymalıyız" ifadelerinde bulundu.

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Kaynak: DHA