Rize'de evin içinde bulunan dev yaban arısı yuvasını görenler şaşkına uğradı!

Dikkaya Köyü Muhtarı Adem Kurkut'un evinin çatısında yuva yapan yaban arıları köylüleri kendine hayran bıraktı. 85 cm uzunluğundaki yuvayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Kurkut, evinin çatı aralığındaki ahşabın altına arıların yaptığı yuvayı gördüğünde önce ne olduğunu anlayamadığını ardından araştırma yaparak dev yabani arı yuvası olduğunu öğrendiğini söyledi.

''ŞANS ESERİ FARK ETTİM''

Kurkut "Daha önceden evime giren dev yaban arılarını fark ettim. Bir yuvalarının olabileceğini tahmin ettim ve çatı katına çıkınca şans eseri buldum. Bu yuvayı ilk gördüğümde ne olduğunu anlayamadım. Çok tuhaf bir yapısı var. Sonradan yaptığım araştırma sonucunda dev yabani arı yuvası olduğunu öğrendim" dedi.

''MÜZEDE SERGİLENMELİ''

Bu tür dev yabanı arı yuvaları ile ilgili müze olduğunu öğrendiğini belirten Kurkut, bulduğu yuvanın özelliğini yitirmeden bir müzede sergilenmesi için yetkililerden bu yuvayı almalarını veya kendisinin herhangi bir devlet kurumuna teslim edebileceğini ifade etti.