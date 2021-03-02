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Rize'de görenleri hayrete düşüren iş güvenliği önemli!

Kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan belediye bloklarının 2. katında dış cephede çalışan bir ustanın yanındaki iş arkadaşı tarafından yeleğinden tutularak düşmemesi için aldığı güvenlik önlemi görenleri hayrete düşürdü.

Rize'de görenleri hayrete düşüren iş güvenliği önemli!

Rize şehir merkezinde deniz suyuna bağlı korozyon nedeniyle riskli durumda olan belediyeye ait olan bloklarda yıkım kararı verildikten sonra işletmeciler dükkanları boşaltmaya başladı. Tahliye sırasında bir lokantaya ait olduğu görülen bacanın sökümü ise "Pes" dedirtti

İŞ GÜVENLİĞİNİ YOK SAYDILAR

Binanın dış cephesinde bulunan bacayı sökmek için  2. kattan binanın cephesinde bulunan küçücük bir çıkıntının üzerine çıkan çalışan ve yanında bulunan başka bir çalışan tarafından düşmesini önlemek için yeleğinden tutarak bacayı söktüler.

Rize'de görenleri hayrete düşüren iş güvenliği önemli!

Bu sırada arkadaşını tutan kişinin belden yukarıya camdan dışarıya sarkması ve bu şekilde arkadaşını tutması da herkesi şaşırttı. Bacayı söktükten sonra aşağıya bıraktıkları esnada altta durumdan habersiz bir şekilde duran vatandaş büyük bir tehlikeyi atlattı.

Rize'de görenleri hayrete düşüren iş güvenliği önemli!

HAYATLARINI TEHLİKEYE ATTILAR

Harita Mühendisi ve İş Güvenliği Uzmanı Seher Gül Yılmaz, konuyla ilgili tedbir alınmadan sadece arkadaşının tutmasının büyük bir risk taşıdığından bahsetti. Hem tutan hem de söküm yapan kişinin iş güvenliği açısından uygunsuz tavır sergilediklerini ve hayatlarını riske attıklarını söyleyen Yılmaz, aşağıdan biri geçerse onun da hayatını riske atmış olduklarını dile getirerek uygunsuz davranışa tepkisini gösterdi.
Duvarın dış cephesinde veya belirli bir yükseklikte yapılan çalışmalar sırasında yaşam hattı oluşturulması gerektiğini savunan Yılmaz, bu tarz söküm işlerinde güvenli alan oluşturulmasının ve çit yapılmasının öneminden bahsederek "O zaman da iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymuş oluyoruz” şeklinde konuştu.

Rize'de görenleri hayrete düşüren iş güvenliği önemli!

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