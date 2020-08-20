Rize'de Güneysu ilçesinde 3 köy karantinaya alındı!
Rize’nin Güneysu ilçesine bağlı Kibledağı, Gürgen ve Başköy köylerinde artan koronavirüs vakalarına karşı karantina uygulamasına geçildi. Köylerde jandarma tarafından ana yollar kesilirken yan yollara ise İlçe Özel İdaresi ekipleri tarafından toprak dökülerek kapatıldı.
Korona virüs vakalarının artması nedeniyle Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Kibledağı, Gürgen ve Başköy köyleri karantinaya alındı. Karantinanın ilk gününde vatandaşların büyük bir bölümü evlerinden dışarıya çıkmazken, bazıları ise evlerinin önündeki bağ ve bahçe işlerini yaptığı görüldü.
Arnavutköy'de görülen hortum korkuttu!
Denizde astım krizi geçiren kadının korku dolu anları!
İdlib'de çocukların oyuncak sandığı EYP patladı! 3 çocuk öldü
Cani damat dehşeti! Kayınvalidesini boğup binanın altına gömdü
20 Ağustos 2020 Perşembe 13:52
Benzer Videolar