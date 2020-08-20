Rize'de Güneysu ilçesinde 3 köy karantinaya alındı!

Rize’nin Güneysu ilçesine bağlı Kibledağı, Gürgen ve Başköy köylerinde artan koronavirüs vakalarına karşı karantina uygulamasına geçildi. Köylerde jandarma tarafından ana yollar kesilirken yan yollara ise İlçe Özel İdaresi ekipleri tarafından toprak dökülerek kapatıldı.