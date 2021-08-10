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  3. Rize'de heyelanlar devam ediyor! İlkokulun bahçesi çöktü!

Rize'de heyelanlar devam ediyor! İlkokulun bahçesi çöktü!

Rize'de dün öğle saatlerinde başlayan şiddetli yağışın nedeniyle bir ilkokulun bahçesi çöktü. Yağış aralıklarla devam ediyor.

Rize'de heyelanlar devam ediyor! İlkokulun bahçesi çöktü!

Rize'de dünden beri aralıklarla devam eden sağanak yağış, etkisini sürdürüyor.

Rize Merkeze bağlı Elmalı köyündeki Elmalı İlkokulu'nun bahçesi yağmur sebebiyle oluşan heyelan nedeniyle çöktü.

Aynı köyde heyelan sebebiyle sürüklenen toprak birikintisi, Memiş Aksu'ya ait tek katlı evin içinin bir kısmına doldu. Köydeki bazı evleri ise su bastı.

Köyün muhtarı Mehmet Salih İşyar, basın mensuplarına dün akşam saatlerinde yağışın çok şiddetli olduğunu belirtti. 

Köy muhtarı İşyar, heyelanda çöken okul bahçesinin hızlıca tekrar yapılması için yetkililerden yardım istedi.

Rize'de heyelanlar devam ediyor! İlkokulun bahçesi çöktü!

MURADİYEDE'DE HEYELAN GERÇEKLEŞTİ

Merkeze bağlı Muradiye beldesinde de şiddetli yağış sebebiyle bazı yerlerde heyenlar gerçekleşti. 

Muradiye beldesine bağlı Kömürcüler Mahallesi muhtarı Ekrem Yazıcı, oluşan heyelanlardan dolayı evlerin arkasından aşağıya doğru toprakların geldiğini söyleyerek "Arkadaşlar bize haber verdi, biz de tedbir amaçlı evleri boşalttık. Bazı vatandaşları dün akşam evlerimizde misafir ettik, 26 vatandaşımızı ise camide yatırdık." dedi.

Mahalle sakinlerinden İsmail Aksu ise tedbir amacıyla evi boşalttıklarını, geceyi çocukları ile camide geçirdiğini aktardı.

Rize'de heyelanlar devam ediyor! İlkokulun bahçesi çöktü!

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