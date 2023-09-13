Rize’de kara kovan balının sağımı gerçekleştirildi

Rize'de yüksek ağaçların dallarında tamamen doğal bir şekilde üretimi yapılan kara kovan ballarının sağımı gerçekleştirildi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Rize’de kara kovan balının sağımı gerçekleştirildi

Rize'de yüksek ağaçların dallarında tamamen doğal bir şekilde üretimi yapılan kara kovan ballarının sağımı gerçekleştirildi.

Rize'de baba mesleği olan kara kovan bal üretimi gerçekleştiren Mustafa Memoğlu, içleri oyulan bir arının girebileceği boşluk bırakılan kütükleri, ormanlarda boyu 40 metreyi aşan ağaç dallarına yerleştirdiklerini ve buradalarda arıların kara kovanları ballarla doldurduğunu söyledi. Bal üretiminin en doğal haliyle gerçekleştirildiği kara kovanlarda hasat zamanının her yıl bu dönemde olduğunu belirten Memoğlu, kara kovanlardan elde edilen balların ise bin liradan 5 bin liraya kadar alıcı bulduğunu fakat yoğun siparişler olmasından ötürü talepleri tamamen karşılayamadıklarını kaydetti.

"Bu kara kovan balcılığı bitmek üzere"

Kara kovan balına talebin çok fazla olduğunu ama bu kültürün azaldığını da belirten Mustafa Memoğlu, "Bu iş çok meşakkatli. Dev gibi, 60 metre uzunluğundaki Gürgen ağaçlarına çıkıyoruz. Bir de ayı tehlikesi var. Çok zor ama balı çok kaliteli. Tamamen doğal. Bu karakovanı gürgen ağacının üzerine koyarız. Mayıs-Haziran gibi bal oturur. Bizde bu mevsimde geliriz balı sağarız. Bu tamamen şifa, doğal, organik bir bal. Zaten bu ormanın içerisinde evsel atık sular yok. Hiçbir şey yok. Teknik arıcılıkta peteklerin mumları fabrikada basılır ama bunda insan eli değmiyor. Olduğu gibi getirip kütüğü koyarız. Arı gelip her şeyi kendisi yapar. Bu yüzden de normaline göre yüzde bin 500 kalite farkı var. Bu sene bal fiyatlarımız ortalama en az bin liradan başlıyor 5 bin liraya kadar çıkıyor. Ben kendi balımı bin liraya veriyorum. Kara kovan balına talep çok fazla. Yalnız ben devlet yetkililerinden bir şey istemek istiyorum. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüne gittiğimde normal kovanlarıma destek veriliyor fakat kara kovanlarıma destek yok. Kara kovanlar ağaçlarda oluyor. Bakılamıyor dediler. Eğer yetkililer gelemezse ben tek tek gösteririm. Bu kültür bitecek. Bu kara kovan balcılığı bitmek üzere" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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