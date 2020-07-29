Rize'de köpüklü plaj partisinde koronavirüs hiçe sayıldı!

Rize'de bir plajda düzenlenen köpüklü partide koronavirüse aldırış etmeden eğlenen vatandaşların görüntüleri sosyal medyada yayınlaması üzerine Valilik tarafından işletme sahiplerine idari para cezası uyguladı.

Rize’nin Çayeli ilçesinde bir plajdaki görüntüler görenleri hayrete düşürdü. Plajda düzenlenen köpüklü parti ile eğlenen vatandaşların koronavirüsten bihaber olduğu görüntüler sosyal medyadan paylaşılınca büyük tepki gördü. Görüntüler üzerine harekete geçen Rize Valiliği, köpüklü partiyi organize eden işletme sahiplerine idari para cezası uyguladı.

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