  1. WEB TV
  2. GÜNDEM
  3. Rize'de köpüklü plaj partisinde koronavirüs hiçe sayıldı!

Rize'de köpüklü plaj partisinde koronavirüs hiçe sayıldı!

Rize'de bir plajda düzenlenen köpüklü partide koronavirüse aldırış etmeden eğlenen vatandaşların görüntüleri sosyal medyada yayınlaması üzerine Valilik tarafından işletme sahiplerine idari para cezası uyguladı.

Rize’nin Çayeli ilçesinde bir plajdaki görüntüler görenleri hayrete düşürdü. Plajda düzenlenen köpüklü parti ile eğlenen vatandaşların koronavirüsten bihaber olduğu görüntüler sosyal medyadan paylaşılınca büyük tepki gördü. Görüntüler üzerine harekete geçen Rize Valiliği, köpüklü partiyi organize eden işletme sahiplerine idari para cezası uyguladı.

Bursa’da 4 boynuzlu koçu görenler şaşkına döndü!Bursa’da 4 boynuzlu koçu görenler şaşkına döndü!

Adana'da korkunç olay! Kadını önce dövüp sonra seyir halindeki araçtan attıAdana'da korkunç olay! Kadını önce dövüp sonra seyir halindeki araçtan attı

Zonguldak Valiliği açıkladı! Kurban Bayramı'nda yasaklar geliyorZonguldak Valiliği açıkladı! Kurban Bayramı'nda yasaklar geliyor

Malatya’da narkotik ekiplerinden dev operasyon! 195 kilo eroin ele geçirildiMalatya’da narkotik ekiplerinden dev operasyon! 195 kilo eroin ele geçirildi

 

29 Temmuz 2020 Çarşamba 13:24
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Bursa’da 4 boynuzlu koçu görenler şaşkına döndü!
Bursa’da 4 boynuzlu koçu görenler şaşkına döndü!
Adana'da korkunç olay! Kadını önce dövüp sonra seyir halindeki araçtan attı
Adana'da korkunç olay! Kadını önce dövüp sonra seyir halindeki araçtan attı
Zonguldak Valiliği açıkladı! Kurban Bayramı'nda yasaklar geliyor
Zonguldak Valiliği açıkladı! Kurban Bayramı'nda yasaklar geliyor
Malatya’da narkotik ekiplerinden dev operasyon! 195 kilo eroin ele geçirildi
Malatya’da narkotik ekiplerinden dev operasyon! 195 kilo eroin ele geçirildi
Dolar kaç tl? Dolar ne kadar? 29 Temmuz Çarşamba
Dolar kaç tl? Dolar ne kadar? 29 Temmuz Çarşamba
Altın fiyatları! Altın ne kadar? 29 Temmuz Çarşamba
Altın fiyatları! Altın ne kadar? 29 Temmuz Çarşamba
Polisin 'Dur' ihtarına uymadı! Feci şekilde can verdi
Polisin 'Dur' ihtarına uymadı! Feci şekilde can verdi
Gaziantep'te huzurevinde koronavirüs şoku!
Gaziantep'te huzurevinde koronavirüs şoku!
Üsküdar'da ele geçirildi! Tam tamına 125 santim uzunluğunda
Üsküdar'da ele geçirildi! Tam tamına 125 santim uzunluğunda
İstanbul Gayrettepe'de trafo patladı!
İstanbul Gayrettepe'de trafo patladı!