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  3. Rize'de korkutan yangın! 7 ev harap oldu

Rize'de korkutan yangın! 7 ev harap oldu

Rize’nin İkizdere ilçesine bağlı Gölyayla köyü, Kabahor Yaylası’nda henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın meydana geldi. Diğer evlere sıçrayarak büyüyen yangın 7 evi kullanılmaz hale getirirken itfaiye ekipleri ise yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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14 Aralık 2020 Pazartesi 14:40
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