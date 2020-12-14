Rize'de korkutan yangın! 7 ev harap oldu
Rize’nin İkizdere ilçesine bağlı Gölyayla köyü, Kabahor Yaylası’nda henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın meydana geldi. Diğer evlere sıçrayarak büyüyen yangın 7 evi kullanılmaz hale getirirken itfaiye ekipleri ise yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
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14 Aralık 2020 Pazartesi 14:40
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