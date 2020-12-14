Rize'de korkutan yangın! 7 ev harap oldu

Rize’nin İkizdere ilçesine bağlı Gölyayla köyü, Kabahor Yaylası’nda henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın meydana geldi. Diğer evlere sıçrayarak büyüyen yangın 7 evi kullanılmaz hale getirirken itfaiye ekipleri ise yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.