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  3. Rize'de muhteşem gösteri! Gören herkes telefonuna sarıldı!

Rize'de muhteşem gösteri! Gören herkes telefonuna sarıldı!

Rize merkezin İslampaşa Mahallesi'ndeki Rize Belediyesi Sahil Spor Kompleksi alanında Solo Türk gösterisi düzenlendi. Gösteri renkli görüntülere sahne oldu.

Rize'de muhteşem gösteri! Gören herkes telefonuna sarıldı! 1115

Kayalıklara oturan vatandaşların gösteriye ilgisi büyüktü.