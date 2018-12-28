Rize’de öğretmenlere minibüs çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Rize'de yolun karşısına geçmeye çalışan iki öğretmene minibüs çarptı, 1 öğretmen öldü, 1 ağır yaralandı.

Kaza, merkez Gülbahar Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.E.K. yönetimindeki 53 AAG 699 plakalı panelvan tipi minibüs yolun karşısına geçmeye çalışan Rize Anadolu Lisesi felsefe öğretmeni Nazan Koçer ile Rize Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Marife Özay'a çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar hastanelere kaldırıldı. Felsefe öğretmeni Nazan Koçer, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Müdür Yardımcısı Marife Özay'ın ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA