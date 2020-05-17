Rize’de orman yangını giderek büyüyor!

Rize'nin Fındıklı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın giderek büyüyor. Kontrol altına alınamayan yangın rüzgarın etkisiyle yayıldı. Yangın uzaktan takip ediliyor.

YOL OLMADIĞI İÇİN YANGINA MÜDAHALE EDİLEMİYOR

Yangın, saat 16.00 sıralarında Fındıklı ilçesi Sahil Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevleri gören vatandaşların ihbarıyla, Pazar Orman İşletme Şefliği ekipleri ile polis yangın alanına geldi. Ekipler, yol olmadığı için yangına müdahale edemedi. Ekipler, alevlerin yayılışını izleyerek, müdahale planı oluşturmaya çalışıyor. Vatandaşlar da alevleri uzaktan seyrediyor.

85 NOKTADA YANGIN ÇIKMIŞTI

Karadeniz Bölgesi'nde geçen yıl aralık ayında 3 günde 85 noktada çıkan orman yangınlarında, 21 ev yandı, yaklaşık 280 hektar orman ve tarım arazisi zarar gördü. Yangınların yakılan anız nedeniyle çıktığı ve rüzgarın etkisiyle yayıldığının belirlenmesi üzerine 7 kişi hakkında yasal işlem başlatılmıştı.