Rize'de selde kaybolan kişi aranıyor

RİZE'de gece etkili olan sağanak, sel ve heyelanlara neden oldu. Salarha beldesinde sele kapılan 2 kişi kurtarıldı, Hüseyin Çap (55) ise kayboldu. Kayıp kişiyi arama çalışması sürüyor.

Rize'de dün gece etkili olan şiddetli sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. 4 saatte metrekareye 120 kilogram yağışın düştüğü kentte, cadde ve sokaklar göle döndü, ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Salarha Deresi'nin taşması sonucu 3 kişi otomobilleri ile yolda mahsur kaldı. 2 kişi kendi imkanları ile kurtulurken, otomobilini kurtarmaya çalışan Hüseyin Çap, akıntıya kapılarak derede kayboldu. İhbar üzerine olay yerine AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), UMKE ve Deniz Polisi ekipleri sevk edildi. Gece boyu sürdürülen arama çalışmalarında sonuç alınamadı. Ekipler sabah saatlerinde yeniden Salarha Deresi boyunca arama çalışması başlattı. Yağışın aralıklarla sürdüğü kentte, arama çalışmaları güçlükle sürdürüldü.

Selde kaybolan Hüseyin Çap'ın akrabası Rıfat Çap, olayı gece haber aldıklarını belirterek, "Biz evde haberi aldık. Irmaklar bir yerde toplanıp bir anda patladı. Kaybolan arkadaş çevredeki vatandaşların bağırmasına rağmen arabanın kapısını açmış. Gelen dere suyu da onu sürükledi diğer 2 kişiyi de zorla kurtarmışlar" dedi.

Hüseyin Çap'ın kayınbiraderi Servet Getir ise "Bize evdeyken haber geldi. Olaydan bir saat önce onunla görüştüm ve "Gitme bizde kalalım" dedim. Akraba ile beraberiz diye çıkalım dediler. Olayın üzerinden 20 dakika geçti. Aradık, ulaşamadık. Merak etmeye başladık. Bu sefer amcasının oğlunu aradık onun telefon çalınca rahat ettik ama cevap vermedi. Arıyoruz ama ulaşamadık" diye konuştu.

AFAD MÜDÜRÜ: ARACI KURTARMA TELAŞINA DÜŞMÜŞLER

AFAD İl Müdürü Şakir Kurk ise yan derelerin yola taştığını belirterek otomobilleri ile 3 kişinin ısrarla yoldan geçmeye çalıştığını söyledi. Kurk, "3 kişi araçla sürüklenmeye başladı. Bu sırada aracı kurtarma telaşına kapıldılar. Araçtan çıkan vatandaşımızın biri sel sularına kapıldı. Arama çalışmalarına devam ediyoruz. 25 kişilik arama kurtarma ekibimiz, sivil halkımızla arama çalışmalarını sürdürüyoruz. Yağışlar ağırlıklı sahil kesimi etkiledi. Yaklaşık denizden 15 kilometre içeride etkili oldu . 4 saatte metrekareye yaklaşık 120 kilogram yağış düştü. Yağışlar yine aralıklarla devam edecek" dedi.

'DİZ SEVİYESİNDEN FAZLA SU SÜRÜKLER'

Vatandaşları sel ve heyelanlara karşı uyaran Kurk, "Selde diz seviyesine gelen sular bile araçları ve insanları sürükleyebileceği bilinmeli. Bunu defalarca sosyal medya ve basın yoluyla uyarıyoruz. Özellikle sel sularına direnmemek, tedbir almak, sağlam bir yerde yağmurun geçmesini beklemek lazım. Burada maalesef böyle bir talihsiz olay oldu. Çalışmalar sabah gün ağarması ile başladı. Gece 02.00'ye kadar aramalarınızı yapmıştık. Şimdi tekrar derenin karşısından ekiplerimiz dikkatli bir şekilde aramalarını yapıyorlar. Bu parkur denize 6 km mesafede olduğundan dalgıçlarımız, deniz polisimiz sahil güvenlik botları da denize taramalar yapıyor. Yolda bulunan hidroelektrik santralinin baraj kapaklarını açtık. Vatandaşın denize gitmiş olabileceği düşünüyoruz" dedi.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan kentte şiddetli yağış sonrası Salarha Deresi'nin taştığı anlar da anbean kameralara yansıdı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; karayolundan akan derenin sürücülere zor anlar yaşattığı görüldü. Otomobilleri ile ilerlemeye çalışan sürücüler yoldan çıkarak güvenli alanlara ulaşmaya çalıştı. Bir kişinin cep telefonu ile kaydettiği görüntülerde ise yolda kalan sürücünün otomobilini kurtarmaya çalıştığı anlar yer alıyor. Görüntülerde; otomobilini kurtaramayan Hüseyin Çap'ın ise o esnada sulara kapıldığı görülüyor.

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DHA