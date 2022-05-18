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Rize'de SOLOTÜRK'ten görsel şölen! Nefes kesen gösteri!

Milli Savunma Bakanlığı, Rize- Artvin Uluslararası Havalimanı'nın açılış töreninde SOLOTÜRK ekibinin nefes kesen kokpit görüntülerini Twitter hesabından paylaştı.

Rize'de SOLOTÜRK'ten görsel şölen! Nefes kesen gösteri! 116

Milli Savunma Bakanlığı, SOLOTÜRK'ün nefes kesen gösterisini sosyal medyadan paylaştı.