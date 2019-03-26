Rize’de uyuşturucu taciri yakayı ele verdi

Rize'de bonzai emdirilmiş uyuşturucu madde ticareti yapan kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Rize İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Alipaşa Polis Uygulama Noktasında S.K. isimli kişi durdurularak üst araması yapıldı. Yapılan arama sonucu 13 adet bonzai emdirilmiş kağıt ele geçirildi. Ekipler tarafından 10 bin 400 kullanımlık olduğu tespit edilen kağıtları Rize'de satacak olan S.K. yakayı ele verdi.

"Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçu şüphelisi olarak gözaltına alınan S.K. Rize Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

Kaynak: İHA