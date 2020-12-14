2021 Şampiyonlar Ligi finali nerede oynanacak? Şampiyonlar Ligi finali ne zaman?Çağdaş Atan'a basın toplantısında beklenmedik misilleme!Şampiyonlar Ligi son 16 tur maçları ne zaman oynanacak? Hangi takımlar eşleşti?Tüketici artık bilemeyecek: Trans yağ etiketi ürünlerden kaldırılıyor!Konya'nın ilk teknoloji endüstrisi "Aselsan" üretime 17 Aralıkta başlıyorKürsüde kolaya koronavirüs testi yaptı! Sonucu herkesi şoke ettiRize'de yangın: 7 ev cayır cayır yanarak kullanılamaz hale geldiİzmir'de taşkın sularına kapılan 2 kişinin cansız bedenleri bulunduMbaye Diagne'den alkışlanacak hareket! Senegal'de eğitim gördüğü okulu yenilediŞampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu!
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Rize'de yangın: 7 ev cayır cayır yanarak kullanılamaz hale geldi

Rize'de yangın: 7 ev cayır cayır yanarak kullanılamaz hale geldi

Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Gölyayla köyündeki Kabahor Yaylası’nda meydana gelen yangında 7 ev kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre yangın sabah saatlerinde  İkizdere ilçesine bağlı Gölyayla köyü, Kabahor Yaylası’nda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle 7 evde yangın çıktı. Yangın nedeniyle evler kullanılamaz hale gelirken can kaybı yaşanmadı.

BELEDİYE BAŞKANI: TEK TESELLİMİZ CAN KAYBININ YAŞANMAMASI

Yangına ilişkin olarak açıklamalarda bulunan İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz, “Şu anda İkizdere, İyidere, Derepazarı ve Rize Belediyelerinden gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor. 7 evde yangın çıktı. Yangının diğer evlere sıçramaması için soğutma çalışmaları yapıyoruz. Tek tesellimiz can kaybının yaşanmaması” ifadelerini kullandı.

YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yangını söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Rize'de yangın: 7 ev cayır cayır yanarak kullanılamaz hale geldi

Tayfun Altuntaş
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT