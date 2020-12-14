Rize'de yangın: 7 ev cayır cayır yanarak kullanılamaz hale geldi

Edinilen bilgilere göre yangın sabah saatlerinde İkizdere ilçesine bağlı Gölyayla köyü, Kabahor Yaylası’nda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle 7 evde yangın çıktı. Yangın nedeniyle evler kullanılamaz hale gelirken can kaybı yaşanmadı.

BELEDİYE BAŞKANI: TEK TESELLİMİZ CAN KAYBININ YAŞANMAMASI

Yangına ilişkin olarak açıklamalarda bulunan İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz, “Şu anda İkizdere, İyidere, Derepazarı ve Rize Belediyelerinden gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor. 7 evde yangın çıktı. Yangının diğer evlere sıçramaması için soğutma çalışmaları yapıyoruz. Tek tesellimiz can kaybının yaşanmaması” ifadelerini kullandı.

YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yangını söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor.