2021 Kapadokya Üni. Dil ve Konuşma Terapisi (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 2038518792021 İstanbul Arel Üni. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 2023110612021 Hatay Mustafa Kemal Üni. Biyosistem Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 1077104332021 Bezm-İ Âlem Vakıf Üni. Odyoloji (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2009103362021 Artvin Çoruh Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1013100312021 Doğu Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 3001903112021 Kırgızistan-Türkiye Manas Üni. Matematik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 4052100262021 Kapadokya Üni. Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 203851850Ülkemizin toplumsal bağışıklık oranı açıklandı: Yaklaşık 15 milyon kişi ile yüzde 25'e yaklaştı!2021 Recep Tayyip Erdoğan Üni. Tarla Bitkileri Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108710306
İstanbul20 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Rize'de yapılan yol genişleme çalışması yan apartmanın duvarına zarar verdi

Rize'de yapılan yol genişleme çalışması yan apartmanın duvarına zarar verdi

Rize'de iş makineleri ile bir binanın yıkımı sırasında bitişikteki apartmanın iki dairesinin duvarı zarar gördü.

Rize'de yapılan yol genişleme çalışması yan apartmanın duvarına zarar verdi

Karayolları tarafından Yeniköy Mahallesi'nde devam eden yol genişleme çalışması kapsamında kamulaştırılan binaların yıkımına başlandı.

Özel bir firmaya ihale edilen binaların yıkım çalışmaları devam ediyor.

Mahallede 9 katlı Yenibirlik Apartmanı'nın yanındaki bir binanın yıkım çalışmaları sırasında kopan beton parçalar iki daireye zarar verdi.

İş makinelerinin çalıştığı sırada bitişikteki apartmanın ikinci katında oturan Demet Demircan'a ait dairenin yatak odasının duvarı yıkıldı.

Demircan daha sonra yetkilileri arayarak yardım istedi. Özel firmanın yetkilileri tarafından hasar gören yerler onarılmaya başlandı.

Demircan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Karayolları tarafından yol genişletme çalışmaları kapsamında binaların yıkım işlemlerinin devam ettiğini söyledi.

Oturdukları binanın bitişiğindeki binanın da yıkımının devam ettiğini ifade eden Demircan, "Sadece bizim apartmanımız kalıyor. Bizleri tahliye veya herhangi bir önlem alınmadı. Dün yıkım çalışmalarında yanımızdaki bina yıkılırken kolonlar üst üste binince bir anda kolonlar odamdan içeriye girmeye başladı. Kardeşim hemen çalışmayı durdurmaları için iş makinelerine seslendi. Durdurmasaydık eğer eminim ki oda tamamen kolon parçalarıyla dolmuştu. Evim şu an çok kötü durumda." dedi.

Karayolları yetkilileri ise her iki alenin bütün masraflarının firma yetkilileri tarafından karşılanacağını kaydetti.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI

Rize'de yapılan yol genişleme çalışması yan apartmanın duvarına zarar verdi

Rize'de yapılan yol genişleme çalışması yan apartmanın duvarına zarar verdi

Rize'de yapılan yol genişleme çalışması yan apartmanın duvarına zarar verdi

Rize'de yapılan yol genişleme çalışması yan apartmanın duvarına zarar verdi

Rize'de yapılan yol genişleme çalışması yan apartmanın duvarına zarar verdi

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT