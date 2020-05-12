Rize'de yaşlı adam evinin bahçesinde ölü bulundu
RİZE (AA) - Rize'nin Ardeşen ilçesinde, 90 yaşındaki bir kişi, evinin bahçesinde ölü bulundu.Merkez Mahallesinde oturan Ali Kahya'dan haber alamayan yakınları evine gitti. Yakınları yaşlı adamı, evinin bahçesinde hareketsiz halde buldu.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Kahya'nın...
RİZE (AA) - Rize'nin Ardeşen ilçesinde, 90 yaşındaki bir kişi, evinin bahçesinde ölü bulundu.
Merkez Mahallesinde oturan Ali Kahya'dan haber alamayan yakınları evine gitti. Yakınları yaşlı adamı, evinin bahçesinde hareketsiz halde buldu.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Kahya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kahya'nın cenazesi Rize Adli Tıp Şube Müdürlüğüne kaldırıldı.
Ali Kahya'nın Ardeşen Belediye Başkanı Avni Kahya'nın babasının amcası olduğu belirtildi.
Kaynak: AA
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