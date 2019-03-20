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  3. Rize’deki trafik kazaları MOBESE’ye takıldı

Rize’deki trafik kazaları MOBESE’ye takıldı

Rize'de meydana gelen kazalar MOBESE kameralarına yansıdı. Görüntülerde sürücülerin acelecilik ve sabırsızlıkları, yayaların ise dikkatsizlikleri dikkat çekiyor.

Rize’deki trafik kazaları MOBESE’ye takıldı

Rize'de meydana gelen kazalar MOBESE kameralarına yansıdı. Görüntülerde sürücülerin acelecilik ve sabırsızlıkları, yayaların ise dikkatsizlikleri dikkat çekiyor.

MOBESE'lere yansıyan kazalar daha çok Menderes Bulvarı üzerinde yaşanırken, kayıtlarda duran midibüse binmeye çalışan bir yolcunun saniyelerle kazadan kurtulma anı da görülüyor.

Rize’deki trafik kazaları MOBESE’ye takıldı

Rize’deki trafik kazaları MOBESE’ye takıldı

Kaynak: İHA

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