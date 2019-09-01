Rizeli balıkçılar umduğunu bulamadı

15 Nisan'da başlayan av yasağı bu gece sona erdi. Rize'de de balıkçılar saat 00.00'ı gösterdiğinde 2019-2020 Av sezonu ilk balık avı için "Vira Bismillah" dedi.

15 Nisan'da başlayan avlanma yasağı bu gece saat 00.00 itibariyle sona erdi. Rizeli balıkçılar Karadeniz'e açılarak kısmetlerini aradı. Avlanma yasağı sebebiyle Nisan ayından bu yana denize avlanmaya çıkamayan balıkçılar yasak dönemi boyunca motorlarına bakım yaptı ve ağlarını onardı. Av yasağının kalkmasıyla ise dün gece itibariyle tüm hazırlıklarını tamamlayarak avlanmaya çıktı.

Av sezonunun ilk gününde umduklarını bulamayan balıkçılar limana eli boş dönmek zorunda kaldı. Bu yıl palamutun az olacağını fakat hamsiden umutlu olduklarını dile getiren balıkçı Ali Kemal Aktaş "Bu yıl hayırlı ve güzel bir sezon geçecek. Palamut işi biraz sıkıntılı, olursa da biraz geç vakitte olacak. İnşallah bu yıl hamsiden umutluyuz. Hamsi bu yıl inşallah umudumuz olacak, vatandaşlarımız da bu yıl iri, uygun fiyatta, bol hamsi tüketebilecekler" dedi.

Av sezonunun ilk akşamı umduklarını bulamadıklarını, sadece denizi analiz edebildiklerini dile getiren Aktaş "Bu akşam dolaştık denizi analiz ettik. Palamut baktık, torik baktık, akıntı da fazla olduğu için bir şey bulamadık. Şimdi limana çekildik, gündüz inşallah bir deneme molası yapıp personelimizin yerlerine alışmasını sağlayacağız. Bütün balıkçı arkadaşlara hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA