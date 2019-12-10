Rizeli muhtarlardan vatandaşlara ikametgah çağrısı

Rizeli muhtarlar, Rize'de yaşayıp ikametgahları köylerde olan vatandaşları uyardı. Muhtarlar Vatandaşların ikametgahlarını oturdukları adreslere almalarını istedi.

Merkez Muhtarlar Derneği Başkanı İrfan Kaya, Rize Kalesi'nde düzenledikleri basın toplantısında, Rize'de oturan vatandaşların ikametgahlarını oturdukları yere taşımalarını istediklerini belitti. Vatandaşların birçoğunun hizmet aldığı yerdeki adreslerde oturmadığını ifade eden Kaya, "Bunu kendimiz kazanalım diye istiyoruz. Bazı vatandaşlarımız biz köyde iki veya üç ay kalıyoruz oranın da hizmet almasını istiyoruz diyebilir. Biz adresinizi köyden Rize merkeze taşıyın demiyoruz. Eğer oturdukları yerden ikametgahlarını başka bir ile veya köye taşımışsalar hizmet aldıkları yere almalarını istiyoruz. Şehrimizde oturduğu halde resmi ikameti olmayan vatandaşlarımızın 31 Aralık 2019 tarihine kadar ikametini taşımaları gerekir. Buda bizim hizmet kalitemizi artıracağı gibi büyük bir sorumluluğu da yerine getirmiş olacak" diye konuştu.

Kaynak: İHA