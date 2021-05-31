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  3. Rizelilerden Can Ataklı'ya 'Haddini bil' protestosu: Suç duyurusunda bulunuldu!

Rizelilerden Can Ataklı'ya 'Haddini bil' protestosu: Suç duyurusunda bulunuldu!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Rize ziyaretini değerlendiren gazeteci Can Ataklı'ya yönelik, Rizelilere yönelik hakaretlerde bulunduğu gerekçesiyle protesto düzenlendi. Rize Dernekler ve Vakıflar Birliği Vakfı ile Rize Dernekler Federasyonu, gösterinin ardından Ataklı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Rizelilerden Can Ataklı'ya 'Haddini bil' protestosu: Suç duyurusunda bulunuldu!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Rize'ye ziyareti sırasında yaşadığı olumsuz durumu ekranlarda değerlendiren gazeteci Can Ataklı'ya yönelik, Rizelilere ithafen ağır hakaretlerde bulunduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.

"SOKAĞA ÇIKAMAYACAKSINIZ, HAPİSHANELER DOLACAK"

Tele 1 ekranlarında yayımlanan Gün Başlıyor programının sunucusu Can Ataklı, 21 Mayıs 2021 tarihinde yaptığı yorumlar nedeniyle tepkilerin odağı haline geldi. Programında gazete manşetlerini değerlendiren Ataklı, ardından Akşener'in Rize ziyaretini değerlendirerek, "Bir sürü sersem sepelek adam sokaklarda.

Rizelilerden Can Ataklı protestosu: Suç duyurusunda bulunuldu!

Bu nefretten, bu kinden, bu intikam duygularından vazgeçin. Sonu çok kötü olacak. Hakikaten sokağa çıkamayacaksınız. Hapishaneler dolacak. Ne Silivri kalacak, ne bilmem neresi… Adamlara sorsan Netanyahu’yu bilmezler maksatları sinir bozmak." ifadelerini kullandı.

{TITLE_STRIP}Can Ataklı kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

Rizelilerden Can Ataklı protestosu: Suç duyurusunda bulunuldu!

ÖNCE PROTESTO SONRA SUÇ DUYURUSU

Bu açıklamalarının ardından tepkilerin odağı haline gelen Ataklı'ya yönelik, ize Dernekler ve Vakıflar Birliği Vakfı ile Rize Dernekler Federasyonu'nun çağrılarıyla, bugün Çağlayan Adliyesi önünde protesto gösterisi düzenlendi.

Rizelilerden Can Ataklı protestosu: Suç duyurusunda bulunuldu!

Gösterilerin ardından dernek yetkilileri, dağıttıkları basın bülteniyle, Ataklı hakkında, 'Rizeli vatandaşlara yönelik ağır hakaretler içeren, ayrıştırıcı, aşağılayıcı, tahrik edici ve tehdit edici bir üslupla beyanlarda bulunduğu' gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduklarını ifade etti. 

Rizelilerden Can Ataklı protestosu: Suç duyurusunda bulunuldu!Rizelilerden Can Ataklı protestosu: Suç duyurusunda bulunuldu!

Rizelilerden Can Ataklı'ya 'Haddini bil' protestosu: Suç duyurusunda bulunuldu!

 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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