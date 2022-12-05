Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinin bin 800 rakımlı Elevit Yaylasında buz gibi suda yüzdü

Rize'de yaşayan Hasan Önder, her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiği "karda yüzme" etkinliğini bu yıl da gerçekleştirdi. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinin bin 800 rakımdaki Elevit Yaylası'na giden şahıs buz gibi dere suyuna girdi.

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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinin bin 800 rakımlı Elevit Yaylasında buz gibi suda yüzdü

Kış aylarında havaların soğumasıyla insanların buz gibi suya ve ya denizler girdiğ haberlerini duyar ve çok ilginç gelir bize. Bu haberlerden bir tanesi de, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinin bin 800 rakımdaki Elevit Yaylası'na giden şahıs buz gibi dere suyuna girdi.

Rize'de yaşayan Hasan Önder, her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiği "karda yüzme" etkinliğini bu yıl da gerçekleştirdi. Çamlıhemşin ilçesi bin 800 rakımdaki Elevit Yaylası'na çıkan Önder, her yıl olduğu gibi bu yılda kar ve soğuğa aldırmadan adeta buz tutan dereye girerek yüzdü.

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SOĞUĞA ALDIRIŞ ETMEDEN BUZ GİBİ SUDA YÜZDÜ

Önder geçtiğimiz Şubat ayında 7.'si gerçekleşen "Kış Yüzme Şenlikleri" etkinliğine öncülük etmiş ve kara aldırış etmeden Fırtına Deresi'nin buz gibi suyuna girmişti.

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