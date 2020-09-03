Rize'nin neyi meşhur? Rize'de ne yenir? Gezilecek yerler

RİZE'nin neyi meşhur? | Yağmurları, çayı, balı, yaylası, doğası, suyu, sporu... Rize'nin dünya çapında bilinen meşhur şeyleri saymakla bitmez. Doğuda Çayeli ve Güneysu, güneyde İkizdere, batıda Derepazarı ve Kalkandere, kuzeyde Karadeniz ile çevrili Doğu Karadeniz şehri Rize hakkında bilmeniz gereken her şeyi sizin için derledik. İşte detaylar...

RİZE'NİN NEYİ MEŞHUR? RİZE'DE NE YENİR?

LAZ BÖREĞİ

Karadeniz'de çokça meşhur olan ve buradan tüm ülkeye yayılan Laz böreğinin ana vatanı elbette ki Rize. Özellikle çayla tercih edilen bu tatlı böreği yemelere doyamayacaksınız.

HAMSİ KOLİ

Karadeniz şehri olup da yöresel yemekler listesine hamsi girmeyen bir şehir yoktur herhalde. Rize'de oldukça sık tüketilen bu ekmek benzeri hamur işi de hamsisiz olmaz.

RİZE KAVURMASI

Yumuşacık hamuru ve içine konan lezzetli kavurmasıyla birçok kişi tarafından parmak ısırtan lezzet olarak nitelenen bu pideyi yediğinizde önceden yediklerinizi sorgulayacaksınız!

HAMSİKÖY SÜTLAÇ

Kentte özel üretilen keçi sütünden hazırlanan lezzet bombası sütlaç, tatlı ihtiyacınızı giderirken dünyaca ünlü bir lezzeti de tatmanızı sağlayacak. Zira yabancı turistler bile bunu yedikten sonra memleketlerine götürmek için sipariş veriyorlar.

ÇUMUR

Mısır ekmeğinin içinin çökelekle karıştırılıp pişirilmesiyle yapılan ekmek, yanında servis edilen tereyağı, peynir ve çayla lezzetini ikiye katlıyor.

RİZE'DE GEZİLECEK YERLER

ÇAĞRANKAYA YAYLASI

Rize'ye kadar gidip de yaylaları gezmemek olmaz! İkizdere ilçesinde bulunan bu yayla, dik yamaçlı tepe ve uçurumlardan dolayı ses konusunda bir hayli duyarlı, her söylediğiniz size dönüyor. Rize’nin 1500 konut ile en fazla haneye sahip yaylası olan Çağrankaya’nın rakımı 2300 metredir.

ANZER YAYLASI

Şifalı balı ile meşhur Anzer Yaylası'nın diğer adı Ballıköy. Bir taraftan Çoruh Nehri ve Bayburt, diğer taraftan Uzungöl’e bağlanan bir geçit konumunda Anzer Yaylası.

YEDİGÖLLER

İkizdere – İspir yolu üzerinde yer alan 3048 metre yükseklikte, Kaçkar Dağlarının güneybatı tarafında Verçenik Dağı bölgesindeki Yedigöller, Rize şehir merkezinden 125 kilometre uzaklıkta. Yedi krater gölden oluşan bu doğa harikası, ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.

ÇARKIRUBA ŞELALESİ

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde bulunan Çarkıruba Şelalesi, ilçe merkezine 36 kilometre mesafede. Komati - Eğrisu arasındaki yayla yolunun kenarında bulunan Çarkıruba Şelalesi, 1656 metre yükseklikten akarak nefes kesici bir manzara sunuyor.

KAÇKAR DAĞLARI MİLLİ PARKI

Büyük bir kısmı Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi sınırları içerisinde; kalan kısmı ise Artvin ve Erzurum sınırları içerisinde yer alan Kaçkar Dağları Milli Parkı, 51 bin 550 hektarlık bir alandan oluşmaktadır.

HAKKINDA: Rize, 3.919 kilometrekare yüz ölçümü ve 345.214 nüfusa sahiptir. Geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 1,55 oranında yani 5.396 kişi azalan nüfusu, 171.571 (%49.99) erkek ve 171.641 (%50.01) kadından oluşmaktadır. Şehirde nüfus yoğunluğu kilometrekarede 88 olarak saptanmıştır.