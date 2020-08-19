Rizespor - Alanyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Süper Lig'de koronavirüs nedeniyle geç tamamlanan sezon, kısa bir ara sonra başlayacak. 11 Eylül'de başlayacak lig için hazırlıklarını sürdüren Süper Lig ekipleri, antrenmanlarına devam ediyor. Hazırlık maçları kapsamında Rizespor ve Alanyaspor arasında oynanacak maç ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? sorularının cevapları haberimizde...

RİZESPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Rizespor ve Alanyaspor arasındaki mücadele, 19 Ağustos saat 17.00'da başlayacak. 26 Ağustos'a kadar Erzurum'da kampta olacak Rizespor, yeni Teknik Direktör Tomas ile ilk maçına çıktı. Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde oynanacak mücadelenin herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.

HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor ve Alanyaspor arasında oynanacak mücadelenin, televizyonda herhangi bir yayıncısı bulunmuyor. Ancak mücadele, kulüplerin sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.

MUHTEMEL 11'LER

17.00'da başlayacak mücadele için kadro bilgisi henüz girilmedi.

Erzurum'da kamp yapan Rizespor'un hazırlıklarından görüntüler:

Alanyaspor'un Erzurum'daki kampından görüntüler: