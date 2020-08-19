19 Ağustos Milli Piyango sonuçları - Milli Piyango bilet sorgulamaÇılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları 19 Ağustos 2020 | Milli Piyango İdaresiŞans Topu çekiliş sonuçları 19 Ağustos 2020 | Milli Piyango İdaresi20:30 HADİ ipucu cevabı nedir? 19 Ağustos HADİ joker kodu nedir?Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku: Ya bir yerde zorla tutuluyor ya da bir cinayete kurban gittiTecavüzcü güreşçiye 'unutulma hakkı'Sinan Gümüş, Fenerbahçe'de15 araması bulunan 66 suç kaydı olan kadın yakalanınca polisleri tebrik etti!19 Ağustos koronavirüs tablosu|Vaka sayısı kaç oldu bugün Türkiye ?Günlük burç yorumları 20 Ağustos Perşembe 2020
İstanbul28 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Rizespor - Alanyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Rizespor - Alanyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren ekipler, sezona 1 aydan az bir süre kala hazırlık maçlarına başladı. Hazırlık maçları kapsamında Rizespor ile Alanyaspor arasındaki maç ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte detaylar...

Rizespor - Alanyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Süper Lig'de koronavirüs nedeniyle geç tamamlanan sezon, kısa bir ara sonra başlayacak. 11 Eylül'de başlayacak lig için hazırlıklarını sürdüren Süper Lig ekipleri, antrenmanlarına devam ediyor. Hazırlık maçları kapsamında Rizespor ve Alanyaspor arasında oynanacak maç ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? sorularının cevapları haberimizde...

RİZESPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Rizespor ve Alanyaspor arasındaki mücadele, 19 Ağustos saat 17.00'da başlayacak. 26 Ağustos'a kadar Erzurum'da kampta olacak Rizespor, yeni Teknik Direktör Tomas ile ilk maçına çıktı. Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde oynanacak mücadelenin herhangi bir yayıncısı bulunmuyor. 

HANGİ KANALDA? 

Çaykur Rizespor ve Alanyaspor arasında oynanacak mücadelenin, televizyonda herhangi bir yayıncısı bulunmuyor. Ancak mücadele, kulüplerin sosyal medya hesaplarından takip edilebilir. 

MUHTEMEL 11'LER

17.00'da başlayacak mücadele için kadro bilgisi henüz girilmedi. 

Erzurum'da kamp yapan Rizespor'un hazırlıklarından görüntüler:

Rizespor - Alanyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?Rizespor - Alanyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?Rizespor - Alanyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Alanyaspor'un Erzurum'daki kampından görüntüler:

Rizespor - Alanyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?Rizespor - Alanyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?Rizespor - Alanyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT