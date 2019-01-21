Rizespor Kasımpaşa'yı evinde 1-0 yendi

Spor Toto Süper Lig'in flaş ekibi Kasımpaşa, sezonun ikinci yarısının ilk maçında Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup oldu. Ev sahibi ekip girdiği birçok pozisyondan yararlanamadı



Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının ilk maçında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Çaykur Rizespor, Umar Aminu'nun 23. dakikada attığı golle maçı 1-0 kazandı. Hakem Mustafa Öğretmenoğlu golü VAR incelemesiyle verdi.

Kasımpaşa özellikle ikinci yarıda rakip kale önünde büyük baskı kurmasına rağmen girdiği pozisyonlardan yararlanamadı.

Ev sahibi ekip bu sonucun ardından haftayı 29 puanla kapatırken Çaykur Rizespor puanını 15'e yükseltti.

MAÇIN DAKİKALARI

6' | Trezeguet'nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Koita'nın açısını düzelttikten sonra yerden yaptığı vuruşta, kaleci Gökhan ayaklarıyla müdahale ederek meşin yuvarlağın ağlara gitmesine izin vermedi.

23' | Çaykur Rizespor'da 23. dakikada Vedat Muriç'in pasında topla ceza sahasının sağında buluşan Umar Aminu yakın köşeye yaptığı vuruşla skoru 1-0'a getirdi. Hakem Mustafa Öğretmenoğlu golü önce vermezken VAR uyarısının ardından golün geçerli olduğuna kanaat getirdi.

29' | Kasımpaşa 29. dakikada bir pozisyonda tam üç kez gole yaklaştı. Ceza sahasından gelen şutu Gökhan Akkan'ın kurtarışı sonrasında topu önünde bulan Hajradinovic'in şutu yine kaleciden döndü. Top Koita'nın önünde kaldı. Koita'nın sol ayağıyla yaptığı vuruşta top az farkla dışarı gitti.

43' | Kasımpaşa 43. dakikada bir kez daha gole çok yaklaştı. Ceza sahasına gönderilen topta Trezeguet'nin pasında altıpastaki Koita'nın şutunda top savunmaya da çarparak kornere gitti. Hakem Öğretmenoğlu pozisyonun penaltı olabileceği ihtimali üzerine bir süre VAR ile irtibat kurduktan sonra köşe gönderini gösterdi.

45+2' | Veysel Sarı, Vedat Muriç'e yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.

Kasımpaşa'da Tarkan yerini ikinci yarı başında Sadiku'ya bıraktı.

69' | Kasımpaşa 69. dakikada Koita ile bir pozisyondan faydalanamadı. Sağ kanattan Trezeguet'nin kullandığı köşe vuruşunda altıpasta topla buluşan Koita'nın kafa vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

70' | Paşa bu dakikalarda baskısını artırırken Heintz'ın pasında ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Trezeguet'nin vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

82' | Ev sahibi ekip maçın son bölümünü adeta tek kale maça çevirirken 82. dakikada bir pozisyon daha kaçtı. Ceza sahasının solundaki Heintz'ın kestiği tehlikeli top kornere çıktı.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Kasımpaşa 29 puanda kaldı. Çaykur Rizespor ise puanını 15'e yükseltti.