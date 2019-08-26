Rizespor Sivasspor özet izle | Rizespor Sivasspor maç özeti

İki takım Rizespor Sivasspor karşı karşıya geldi. Yapılan TÜRKİYE: Spor Toto Süper Lig - 2. Maç Günü ise dün gece ekranlardaydı.

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Rizespor Sivasspor özet izle

Ligin ilk haftasında oynadıkları maçları kazanan Çaykur Rizespor ve Sivasspor, Rize'de karşı karşıya geldiler. Ev sahibi Çaykur Rizespor, rakibini 2-1 mağlup ederek 2'de 2 yapmayı başardı.

Rizespor Sivasspor maç özeti

Süper Lig'in 2. haftasında yapılan maçta Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yendi.

11. dakikada Appindangoye ile girdiği mücadelede yerde kalan El Kabir oyuna devam edemedi. El Kabir'in yerine oyuna Oğulcan Çağlayan dahil oldu.

28. dakikada Yatabare'nin pasında ceza sahası içerisinde Mert Hakan Yandaş'ın kontrol edip yerden şutunda kaleci Gökhan Akkan, yatarak topu kontrol etmeyi başardı.

37. dakikada Vetrih'in defansın arkasına attığı pasa hareketlenen Oğulcan Çağlayan'ın, ceza sahası içerisinde göğsü ile topu kontrol ettikten sonra kaleci ile karşı karşıya vuruşunda, meşin yuvarlak üsten auta çıktı.

41. dakikada Boldrin'in ara pasında ceza sahası içerisine giren Nill'in bekletmeden vuruşunda kaleci Samassa, yatarak topu çelmeyi başardı.

Karşılaşmanın ilk devresi golsüz sona erdi.

51. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un ara pasında sağ taraftan ceza sahasına giren Mert Hakan Yandaş'ın çaprazdan plase vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan Akkan'ın göğsüne çarparak oyun alanına döndü.

54. dakikada Appindangoye'nin ceza alanında Abarhoun'u düşürmesi ile maçın hakemi Fırat Aydınus penaltıya hükmetti. Samudio düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.

58. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Nill'in sağdan pasında ceza sahası içerisine giren Boldrin'in bekletmeden vuruşunda, kaleci Samassa'dan seken top filelere gitti: 2-0.

79. dakikada Kone'nin soldan ceza sahasına ortasında, Fernando bekletmeden yerden plase vuruşla topu filelere gönderdi: 2-1.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.