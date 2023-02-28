Rizvan Ablitarov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rizvan Ablitarov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rizvan Ablitarov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rizvan Ablitarov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rizvan Ablitarov 18 Nisan 1989 tarihinde Shahrisabzm, Uzbek SSR şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Ukrayna,Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Аблітаров Різван Решатович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rizvan Ablitarov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mesut Cagri Sarioglu yapmaktadır. Rizvan Ablitarov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Buxoro futbol takımında oynamaktadır. FC Buxoro takımına 4 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Rizvan Ablitarov'nin FC Buxoro ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rizvan Ablitarov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rizvan Ablitarov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rizvan Ablitarov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rizvan Ablitarov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Dnipro II

1 Eylül 2009 yılında Illichivets II

1 Şubat 2012 yılında FK Sevastopol

9 Temmuz 2012 yılında Bukovyna

30 Haziran 2013 yılında FK Sevastopol

16 Ağustos 2013 yılında Tytan Armyansk

30 Haziran 2014 yılında FK Sevastopol

1 Temmuz 2014 yılında Daugavpils

3 Mart 2015 yılında Obolon-Brovar

21 Şubat 2017 yılında Chornomorets

21 Haziran 2017 yılında Atyrau

15 Ocak 2020 yılında Kaysar

10 Eylül 2020 yılında Olimpik Donetsk

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

9 Mayıs 2021 yılında Zhetysu

4 Şubat 2022 yılında FC Buxoro

Rizvan Ablitarov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rizvan Ablitarov şuan FC Buxoro takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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