Roan Wilson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roan Wilson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roan Wilson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roan Wilson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roan Wilson 1 Mayıs 2002 tarihinde Puerto Limón şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Kosta Rika uyrukludur.Gerçek adı da Roan Roberto Wilson Gordon şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roan Wilson Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini B.C Football Agency yapmaktadır. Roan Wilson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gil Vicente FC futbol takımında oynamaktadır. Gil Vicente FC takımına 28 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Roan Wilson'nin Gil Vicente FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Roan Wilson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roan Wilson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Roan Wilson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roan Wilson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Limón FC

20 Ağu 2021 yılında Grecia

28 Ocak 2023 yılında Gil Vicente

Roan Wilson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roan Wilson şuan Gil Vicente FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Roan Wilson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kosta Rika takımında 24 numaralı formasıyla 3 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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