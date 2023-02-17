Rob Nizet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rob Nizet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rob Nizet adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rob Nizet Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rob Nizet 14 Nisan 2002 tarihinde Banjul şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Belçika,Senegal uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rob Nizet Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DW Sports Management yapmaktadır. Rob Nizet, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lommel SK futbol takımında oynamaktadır. Lommel SK takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Rob Nizet'nin Lommel SK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Rob Nizet Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rob Nizet isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rob Nizet Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rob Nizet futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Anderlecht U18

1 Temmuz 2019 yılında Norwich U21

13 Ağu 2021 yılında Lecce U19

31 Ocak 2023 yılında Lommel SK

Rob Nizet Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rob Nizet şuan Lommel SK takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Rob Nizet Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

RSC Anderlecht (-2019), US Lecce (2021-01/2023)

Belçika U18 takımında 5 numaralı formasıyla 15 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U17 takımında 5 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U16 takımında 15 numaralı formasıyla 12 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

Belçika U15 takımında 14 numaralı formasıyla 30 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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