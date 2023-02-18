Rob Rudonja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rob Rudonja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rob Rudonja adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rob Rudonja Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rob Rudonja 13 Kasım 2001 tarihinde Koper şehrinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rob Rudonja Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rob Rudonja, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Krsko futbol takımında oynamaktadır. NK Krsko takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Rob Rudonja'nin NK Krsko ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rob Rudonja Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rob Rudonja isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rob Rudonja Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rob Rudonja futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Şubat 2020 yılında MSK Zilina U19

24 Eylül 2020 yılında SKF Sered

8 Şubat 2021 yılında Skalica

5 Ağu 2021 yılında Rudar Velenje

28 Temmuz 2022 yılında NK Krsko

Rob Rudonja Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rob Rudonja şuan NK Krsko takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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